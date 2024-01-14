Фестиваль новогодней сказки «Морозко» проходит в Оленегорске

В Оленегорске с 12 по 14 января проходит уникальный фестиваль новогодней сказки «Морозко».

Как сообщает vk.com/murmanculture, фестиваль вдохновлён советским фильмом «Морозко», который был снят режиссером Александром Роу в Оленегорске в 1965 году.

В программе фестиваля: новогодние сказки, выставка мастеров и мастериц Кольского края, игровые программы и спектакли.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271422%2Fwall-139605315_25412