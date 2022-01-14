Фестиваль новогодней сказки «Морозко» пройдёт в Оленегорске

Оленегорск приглашает северян на фестиваль новогодней сказки «Морозко». Мероприятия пройдут с 14 по 16 января на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Уникальный фестиваль проходит в пятый раз и вдохновлен советским фильмом «Морозко», который был снят режиссёром Александром Роу в Оленегорске в 1965 году. Программа фестиваля традиционно включает в себя конкурс новогодних спектаклей, танцев и тематических игровых программ для детей, а также образовательные мероприятия для режиссёров, хореографов и педагогов дополнительного образования.

В этом году участие в фестивале принимают творческие коллективы, представляющие Апатиты, Кандалакшу, Полярный, Мурманск, Заозерск и другие муниципалитеты Заполярья. Зрителей ждёт более 10 новогодних представлений и игровых программ, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, забег Дедов Морозов и уличная дискотека «Елка Magic Party!». Почётными гостями фестиваля станут саамский Дед Мороз Мунь Каллса и Снегурочка Вэдз Нийта.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, все представления пройдут в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими требованиями.