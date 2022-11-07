Фестиваль «Отчий дом» собрал более 200 северян разной национальности

Фестиваль национальных культур «Отчий дом» состоялся в ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково Мурманска).

Более 200 участников из Мурманской области, среди которых — представители молдавского культурного центра «Флуераш», еврейский ансамбль «ТкумА» еврейского благотворительного центра «Забота» — «Сияние Хэсэда», ансамбль казачьей песни «Сиверка» из Кольского станичного казачьего общества выступили с творческими номерами, провели мастер-классы, оформили фотозоны «Национальные подворья» и присоединились к ярмарке мастеров.

Как сообщает администрация города Мурманска, мастерицы клуба кружевоплетения «Северное кружево» из Североморска провели мастер-класс по плетению на коклюшках, на площадке, подготовленной мастерской исторического костюма «Светлица» гости познакомились со средневековыми настольными играми и таким видом декоративно-прикладного творчества как набойка по ткани.

На ярмарке мастеров северянам представили декоративные изделия: украшения для волос, сувенирные валенки, игрушки, предметы из полимерной глины, пряники и домашний шоколад.

Завершилось мероприятие награждением участников и гала-концертом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23641&page=1