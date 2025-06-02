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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 20:00

Фестиваль песен Иосифа Кобзона собрал лучшие голоса Кольского Заполярья

В Мурманске состоялся IV Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни имени Иосифа Кобзона. В течение двух дней на сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова 74 участника в возрасте от 14 до 75 лет представили своё мастерство в четырёх номинациях. Среди них – академический, эстрадный и народный вокал, а также авторская песня.

Фестиваль организован Академией культуры и творчества имени Иосифа Давыдовича Кобзона при поддержке Министерства культуры РФ. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав профессионального жюри вошли народная артистка РСФСР Анна Шатилова, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, певицы Мариам Мерабова и Варвара, член Союза композиторов России и певец Игорь Демарин, заслуженный артист Краснодарского края Павел Кравчук и финалисты шоу «Ну-ка, все вместе!» семья Боджгуа.

Директор Академии Антон Собянин отметил, что этот фестиваль является продолжением дела Иосифа Давыдовича, который всегда поддерживал народные таланты. Перед началом конкурсных прослушиваний звёздные члены жюри также поделились своими ожиданиями. Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина подчеркнула значимость патриотического репертуара Иосифа Кобзона, а джазовая певица Мариам Мерабова рассказала о важности передачи опыта молодым исполнителям.

По итогам конкурсных прослушиваний лучшим коллективом в номинации «Эстрадный вокал» признан ансамбль «Тоника» из североморского Дворца культуры «Строитель». В номинации «Авторская песня» победу одержал дуэт «Coolschool» из Детской школы искусств города Оленегорска. Главный приз в номинации «Академический вокал» получил мурманчанин Андрей Макаров из ансамбля «Орфей», а в номинации «Народный вокал» – ансамбль «Россия» имени Владимира Колбасы. Оба победителя – коллективы из областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Обладательницей Гран-при стала мурманчанка Ева Шапарь из кружка сольного пения «Альфа+» Мурманского центра досуга и семейного творчества. Теперь девушка представит регион на финальном концерте в Москве 11 сентября, в день рождения Иосифа Кобзона.

Напомним, гала-концерт с участием победителей и членов звёздного жюри состоялся 31 мая в Мурманске на площади у конгресс-отеля «Меридиан» в рамках празднования 87-летия Мурманской области. В программу концерта вошли лучшие выступления, отобранные по итогам очных прослушиваний. Ведущей вечера выступила диктор Анна Шатилова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547809/#&gid=1&pid=14

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