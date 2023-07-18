Фестиваль правильного кино в краеведческом музее

22 июля в 15.00 Мурманский областной краеведческий музей приглашает на кинопоказ. Будет представлен один из фильмов II Майского фестиваля правильного кино, который прошёл в этом году в Музее Победы. Теперь фильмы фестиваля можно увидеть в музеях - участниках проекта «Территория Победы».

Вниманию посетителей музея будет представлен документальный фильм «Великие кадеты русской истории». (6+)

Как пишет vk.com/mokm51, за более чем трёхсотлетнюю историю выпускники кадетских корпусов стали прочной основой русского общества во всех его сферах: военное искусство, государственная служба, мореплавание, наука, изобразительное искусство, музыка, литература.

Н.Н. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, Н.Я. Мясковский, А. Боголюбов, В. Верещагин - эти великие имена русской культуры объединяет одна альма- матер – кадетский корпус. Образование и воспитание, полученное в кадетском корпусе, создало удивительный симбиоз офицера и музыканта, офицера и художника, офицера и писателя. Оставаясь в душе военным, все они стали великими созидателями русской культуры.

Фильм рассказывает об удивительных перипетиях судеб молодых кадет - будущих светил русской культуры.

Вход на мероприятие бесплатный.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269545%2Falbum-91580302_00%2Frev