Фестиваль «Север без границ» направлен на укрепление добрососедских связей между Россией и Норвегией

Фестиваль «Север без границ» впервые пройдет в 2022 году в приграничных населенных пунктах: в Никеле в Мурманской области и норвежском Киркенесе. Это будет серия культурных событий, направленных на укрепление добрососедских связей между Россией и Норвегией, сообщила ТАСС организатор проекта - руководитель АНО «Продюсерский центр «Северный характер» Светлана Солдатова.

«Продюсерский центр «Северный характер» выиграл конкурс Фонда президентских грантов на проведение международного проекта «Север без границ», который пройдёт в Никеле и Киркенесе в этом году. Это будет серия взаимосвязанных между собой мероприятий, организованных для укрепления добрососедских контактов между Россией и Норвегией. Проект основан на объединяющих граждан двух стран темах: общая история, экология, образование», - сказала Солдатова.

Руководитель проекта анонсировала большое количество мероприятий в рамках фестиваля, который будет проходить в течение всего года. «В конце мая мы подготовим цикл лекций об истории отношений России и Норвегии, проведём международный семинар, посвященный сохранению хрупкой природы Арктики в условиях усиления антропогенного воздействия. В июне-июле будет кинолаборатория для кинематографистов из двух стран, где будут созданы экранные произведения, раскрывающие понятия дружбы и взаимопомощи людей, живущих на Крайнем Севере, состоятся презентации этих фильмов, проведён международный семинар, посвященный сохранению хрупкой природы Арктики в условиях усиления антропогенного воздействия. А в октябре пройдёт конференция «Россия и Норвегия в меняющемся мире» с участием международных экспертов», - перечислила она.