Фестиваль северной культуры «Имандра» пройдёт 22–23 августа в Мончегорске

22–23 августа в Мончегорске пройдёт фестиваль северной культуры «Имандра», одно из крупнейших культурных событий Русской Арктики. В этом году он вновь объединит музыку, гастрономию, ремесла, традиционное и современное искусство, чтобы показать Север через его главного героя — современного северянина.

Фестиваль откроется 22 августа в 12.00 шествием по центру Мончегорска. Колонна участников пройдет от главной городской площади к берегу озера Имандра, месту проведения мероприятия, которое на протяжении веков было частью северных торговых путей и точкой пересечения разных культур.

- Фестиваль «Имандра» — мощный импульс для туризма и креативных индустрий всей Арктики. Он раскрывает промышленный Мончегорск с другой стороны: знакомит с невероятной природой, богатством традиций и культурой северных народов. Такие мероприятия как магнит притягивают людей, и через события знакомят с нашим регионом, арктической кухней, летними активностями Заполярья. Все больше людей выбирают наш регион для летнего путешествия. В этом году Мурманская область вошла в топ-5 направлений для туристов в июне 2026 года. Во многом благодаря таким событиям, как «Имандра», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Музыкальная программа объединит артистов разных поколений и жанров. Хедлайнерами «Имандры» станут Lumen, Stigmata и polnalyubvi. Вместе с ними на сцену выйдут артисты новой фолк-сцены. Группа «Отава Ё», выступавшая более чем в 30 странах мира, соединяет народную музыку с современным концертным шоу. Основанная в Северодвинске Kehta создаёт современные аранжировки редких песен Русского Севера, сочетая этнические инструменты с электроникой. «ХВОЯ» экспериментирует с фолктроникой, роком, поп-музыкой и драм-н-бейсом, а «Савеличи» объединяют традиционный фольклор с энергией современного фолк-рока. Коллектив Oyme представит музыкальную культуру финно-угорских народов. В основе их творчества — традиционное многоголосное пение эрзи и мокши.

«Имандра» проходит на берегу крупнейшего озера Кольского полуострова и строится вокруг бережного отношения к северному ландшафту. Программа объединяет три направления — историю, современность и будущее Севера. Гостей ждут выступления клубов исторических реконструкций, ремесленные мастерские и ярмарка изделий из натуральных материалов, прогулки на драккарах по озеру, традиционная арктическая кухня и даже свадебный обряд по северным обычаям.

Директор Агентства развития Мончегорска Анна Федорова «Фестиваль «Имандра» давно перестал быть просто большим городским праздником. Для нас это возможность рассказать о Севере гораздо больше, чем через привычные туристические открытки. Показать, кем были северяне, чем они живут сегодня, что создают, о чём мечтают и каким видят своё будущее. Именно поэтому на фестивале рядом существуют традиции и современное искусство, ремёсла и новые гастрономические проекты, история и музыка, природа и люди. Всё это складывается в живой образ современного Русского Севера — настоящего, открытого и постоянно развивающегося».

Лекторий фестиваля станет площадкой для разговора о прошлом, настоящем и будущем Русской Арктики. Исторический блок объединит археологов, биологов, этнографов и исследователей Севера, которые расскажут о древних торговых путях, культуре коренных народов, природе Кольского полуострова и последних открытиях, связанных с регионом. Деловая часть лектория будет посвящена будущему Арктики: блогеры, предприниматели, представители музеев и креативных индустрий обсудят, как сделать Север еще более привлекательным для жизни, туризма и бизнеса, сохранив при этом его культурную самобытность.

Важной частью фестиваля становится образ северного порта, места, где веками встречались люди, идеи и культуры. Эту роль «Имандра» сохраняет и сегодня, объединяя историческое наследие региона, современную музыку, локальные гастрономические проекты, ремесленников, художников и представителей креативных индустрий.

- Фестиваль северной культуры «Имандра» – это не просто яркое событие, а важный вклад в развитие Мончегорска и всего Кольского полуострова. Поддерживая культурные проекты, мы инвестируем в качество жизни людей и создаем среду, в которой хочется жить, работать, творить и строить будущее. Для нас важно, чтобы наши территории развивались гармонично: вместе с экономикой росли возможности для самореализации, культурного обмена и новых впечатлений. Именно такие проекты помогают раскрывать потенциал региона и формируют его уникальный культурный код. И самое ценное в этом процессе – его создают сами люди: жители, предприниматели, творческие сообщества, гости фестиваля, – отмечает Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Поездка на «Имандру» — это возможность совместить фестиваль с путешествием по Русской Арктике. До Мончегорска легко добраться прямыми рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга до Мурманска или Апатит. За одну поездку можно увидеть сразу несколько граней Кольского полуострова: озеро Имандра и горы Хибин, суровое побережье Баренцева моря с Териберкой, песчаные берега Белого моря, северную тайгу и тундру. Еще одним поводом познакомиться с регионом станет имандрийская кухня — новое гастрономическое направление, основанное на локальных продуктах Кольского полуострова: озерной рыбе, оленине, северных ягодах и дикоросах. Она позволяет буквально попробовать Север на вкус и сегодня становится одной из гастрономических визитных карточек Мончегорска. Благодаря удобной транспортной доступности фестиваль становится отправной точкой для знакомства с одним из самых красивых туристических регионов России.

Билеты доступны на сайте.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, фестиваль северной культуры «Имандра» проводится в Мончегорске с 2018 года и входит в линейку событий зонтичного бренда Имандра Фест, объединяющего более 20 мероприятий, посвященных природе, спорту, активному отдыху и культуре Русского Севера. Сегодня «Имандра» — крупнейшее летнее мероприятие северной культуры в Мурманской области, ежегодно собирающий тысячи гостей из разных регионов России.

Организатор фестиваля — Агентство развития Мончегорска. (АРМ) учреждено администрацией Мончегорска и компанией «Норникель». Его главная задача — создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития города.

Работа агентства ведётся по направлениям: развитие городской и социально-культурной среды; развитие предпринимательства и индустрии гостеприимства; развитие туризма и комплексный маркетинг территории, направленный на формирование привлекательного образа Мончегорска и Имандры.

Одно из слагаемых успешной деятельности АРМ — экологическая эффективность Кольской ГМК. Компания инвестирует значительные средства в природоохранные мероприятия, обеспечивая комфортное сосуществование производства и дикой природы. Это существенно повышает привлекательность территории и позволяет эффективно реализовывать проекты агентства.

Фото (пресс-служба фестиваля «Имандра»): https://gov-murman.ru/info/news/571691/#&gid=1&pid=26