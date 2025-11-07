Фестиваль «Северный характер»: в Мурманске состоялось торжественное открытие главного кинособытия осени

В Мурманске торжественно открылся XVII Международный кинофестиваль «Северный характер». В церемонии приняли участие сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева и министр культуры региона Ольга Обухова. Темой фестиваля в этом году стала «Линия жизни».

Сенатор РФ Елена Дягилева поприветствовала участников и гостей фестиваля «Северный характер». Она выразила благодарность организаторам события, ставшего уже одним из символов Мурманской области, а также подчеркнула внимание, которое сейчас уделяет киноиндустрии правительство страны и региона.

«Кино уже показало свою эффективность в продвижении территории: Мурманскую область, набирающую всё большую популярность среди съёмочных команд, посещает рекордное для Арктики число туристов. Но кино – ещё и мощный инструмент формирования верных ориентиров. Поэтому так важно создавать и продвигать ленты, посвящённые традиционным ценностям, богатой культуре, истории России, научным открытиям, спортивным победам и героизму защитников Отечества. Эти темы являются приоритетными для государственной поддержки кинопроизводства. Но, главное, эти темы становятся приоритетными для всех, кто снимает кино и стремится созидать, а не разрушать своим творчеством», – отметила Елена Дягилева.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова в своем выступлении подчеркнула впечатляющий рост кинопроизводства в регионе. Она отметила, что за пять лет количество снимаемых проектов увеличилось в семь раз — с 4 в 2019 году до более чем 30 в текущем.

«Мурманская область по праву стала одним из лидеров российского кинопроизводства. Этот впечатляющий рост стал возможен благодаря системной работе правительства региона в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». За этими цифрами – реальные изменения: новые рабочие места для северян, развитие инфраструктуры, которая создаётся для киногрупп и остаётся потом для всех нас. Мы не просто выдаём гранты, а выращиваем целое поколение кинематографистов, которые через личные истории и мифы создают новый, живой образ Русской Арктики на экране. Уверена, что кино для Кольского Заполярья – это не просто искусство, а мощный двигатель развития всего региона, и мы, команда правительства, будем делать всё, чтобы этот рост продолжался. От всего сердца поздравляю организаторов и участников с открытием фестиваля!», – сказала Ольга Обухова.

Фильмом открытия стал документальный альманах «Дельные люди. Арктика» о северянах, которые своими силами развивают Мурманскую область. Среди героев картины — бренд-шеф из Заполярного Андрей Чернышев, основательницы сап-станции в Ловозерских тундрах Мария Москаленко и Екатерина Коровина, семья Лобынцевых из Североморска, осваивающая арктический гектар для развития туризма, а также братья-мореходы Бурковы из Териберки.

Напомним, всего на фестиваль поступило свыше 400 заявок. В программу вошли 70 картин из 15 стран, включая Россию, Португалию, Германию, Индию, Иран, Мексику, Швецию и другие государства. Показы полнометражных фильмов проходят в кинотеатре ТЦ «Мурманск Молл».

Как сообщает региональное Министерство культуры, остальные работы можно увидеть на 15 дополнительных площадках города: в Центре современного искусства, Мурманском доме кино, Центре управления регионом, областной научной библиотеке, филиалах городских библиотек и других культурных учреждениях. Уличные кинопоказы проходят в Контейнер-холле.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Он продлится до 9 ноября. Программа доступна на сайте фестиваля. Вход на показы свободный.

Фото (фестиваль «Северный характер»): https://gov-murman.ru/info/news/556662/#&gid=1&pid=5