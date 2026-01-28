Фестиваль танца «Северный Кураж» состоится в «Кировке»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова уже в четвёртый раз приглашает самых талантливых танцоров нашего региона на фестиваль танца «Северный Кураж».

Как сообщает vk.com/odkkirova, зрителям будет представлено множество танцевальных номеров – в исполнении детских и взрослых коллективов и солистов, лучших из которых определит жюри, состоящее из медийных хореографов, представляющих разные стили и направления танцевального творчества.

Фестиваль состоится 8 февраля в 10.00 — «Детское отделение» (6+), в 14:00 — «Взрослое отделение» (18+).

