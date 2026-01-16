Фестиваль театра «Талант» вновь пройдёт в Мурманской области

С 27 января по 1 февраля в Мурманской области состоится второй фестиваль театра в Хибинах «Талант». Масштабное культурное событие объединит театральные коллективы и артистов со всей страны. Спектакли, концерты и творческие встречи пройдут на площадках Апатитов, Кировска, Мурманска и Полярных Зорь.

Торжественное открытие фестиваля состоится 27 января в Кировском городском Дворце культуры. В программе первого дня - церемония встречи участников, по красной дорожке пройдут Сергей Новожилов, Екатерина Семенова, Илья Тиунов, Роза Хайруллина, Ольга Красько и другие звезды.

28 января на трех площадках одновременно пройдут спектакли: «Взрослые игры» в постановке Сергея Арцибашева в Кировском ДК, «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной в Апатитском городском Дворце культуры и музыкально-поэтический вечер «Механика любви» в Мурманском областном драматическом театре.

29 января зрителей ждут моноспектакль «Вертинский на все времена» с Андреем Межулисом и постановка «Счастье у каждого свое» в Апатитах, комедийно-лирическая история «Божественная комедия» и спектакль «Механика любви» в Кировске, спектакль «Гранатовый уксус» в Мурманске и концерт артистов фестиваля в Полярных Зорях.

30 января состоятся спектакль «Две сестры» и концерт артистов фестиваля в Кировске, спектакли «Семейный ужин в половине второго» и «Механика любви» в Апатитах.

Завершающие показы пройдут 31 января. Зрители увидят спектакли «Не в свои сани не садись» и «Перебирая фотографии» в Кировском Дворце культуры, «Про мою маму и про меня» и «Там же, тогда же» с Максимом Авериным в Апатитском Дворце культуры, а также состоится музыкально-поэтический вечер «Механика любви» с Ольгой Красько и Максимом Колосовым в городском Дворце культуры города Полярные Зори. В этот же день в Мурманском областном драматическом театре состоится творческий вечер-концерт заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой «Падаю вверх».

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 1 февраля в Апатитском городском Дворце культуры.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках фестиваля запланированы творческие встречи с Андреем Малаховым, Ириной Муравьевой, Ольгой Остроумовой, Ксенией Корнеевой, Евгенией Игумновой, Сергеем Никоненко и Максимом Колосовым. Подробности — на официальном сайте ЦСИ «Сияние». Билеты уже в продаже на официальных ресурсах площадок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560551/#&gid=1&pid=1