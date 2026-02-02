Фестиваль театра «Талант» завершился грандиозным гала-концертом и вручением наград в Апатитах

В Апатитах состоялась торжественная церемония закрытия второго театрального фестиваля «Талант». Это масштабное культурное событие, которое с 27 января по 1 февраля объединило ведущие театральные коллективы страны в Мурманской области. Фестиваль прошел на четырех площадках: в Апатитах, Кировске, Мурманске и Полярных Зорях, где заполярные зрители увидели спектакли с участием звезд российского театра и кино.

Церемония закрытия в Апатитском городском Дворце культуры началась с красной дорожки. Здесь в торжественной обстановке северяне приветствовали народную артистку России Ирину Муравьеву, народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также актеров Владислава Шкляева, Максима Аверина, Анну Якунину и других участников фестиваля. Гостей и участников приветствовала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Январь 2026 года стал поистине театральным месяцем для всего Кольского Заполярья. Вслед за масштабным профессиональным форумом Союза театральных деятелей России наш регион принял яркий, живой праздник — фестиваль «Талант». И если форум был посвящен стратегии и будущему отечественной сцены, то эти дни стали его творческим воплощением — искренним, эмоциональным и настоящим. Особая благодарность артистам, чье мастерство и самоотдача подарили северянам незабываемые впечатления, доказав, что настоящее искусство способно преодолевать любые расстояния. Спасибо вам, дорогие зрители, за теплый прием, аплодисменты и живой отклик — это высшая награда для всех, кто служит театру. Фестиваль «Талант» наглядно подтверждает, что поддержка культуры — неотъемлемая часть нашей общей стратегии, губернаторского плана «На Севере — жить!». Мы и впредь будем делать все, чтобы такие творческие встречи становились доброй традицией, а Русская Арктика оставалась территорией, где рождается и живет большое, настоящее искусство», — подчеркнула министр культуры региона Ольга Обухова.

В гала-концерте приняли участие Сергей Никоненко, Ольга Остроумова, Ксения Корнеева и многие другие известные артисты. Особые слова благодарности прозвучали от участника специальной военной операции Владислава Шкляева, который поблагодарил жителей Мурманской области за тёплый приём.

Жюри фестиваля определило победителей во всех номинациях:

- «Лучший спектакль» — музыкальная комедия «Не в свои сани не садись» (режиссёр Роман Самгин) с Ириной Муравьёвой.

- «Лучшая режиссёрская работа» — Эдгар Закарян за спектакль «Гранатовый уксус».

- «Лучшая мужская роль» — Максим Аверин в спектакле «Там же, тогда же».

- «Лучшая женская роль» — Анна Якунина в спектакле «Там же, тогда же».

- «Лучший актёрский ансамбль» — Ольга Остроумова, Анна Большова, Анатолий Васильев, Егор Баринов и Андрей Рапопорт, исполнившие роли в мелодраме «Семейный ужин в половине второго».

- «Лучший антрепренёр» — продюсер Анастасия Могинова (спектакли «Взрослые игры» и «Там же, тогда же»).

- Приз «Зрительских симпатий» — музыкально-поэтический вечер «Механика любви» (режиссёр Анна Леванова) с Ольгой Красько и Максимом Колосовым.

- Специальный приз «За вклад в актёрскую профессию» — народный артист РСФСР, президент Гильдии актёров кино России Сергей Никоненко.

В течение шести фестивальных дней зрители также увидели спектакли «Взрослые игры» с Даниилом Спиваковским и Алёной Хмельницкой, моноспектакль «Вертинский на все времена» в исполнении Андрея Межулиса, творческий вечер заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой «Падаю вверх» и многие другие постановки. Состоялись творческие встречи с Андреем Малаховым, Сергеем Никоненко, Ольгой Остроумовой и другими звездами.

Организаторами фестиваля выступили правительство Мурманской области, компания «ФосАгро» и Центр современного искусства «Сияние».

Как отмечает региональное Министерство культуры, фестиваль театра «Талант» впервые прошёл в Хибинах в прошлом году. Зрителям представили спектакли на площадках Кировска, Апатитов и Мурманска с участием известных российских актеров. Инициатива проведения фестиваля принадлежит телеведущему, шоумену и продюсеру Андрею Малахову и получила поддержку губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В постановках приняли участие популярные артисты и творческие коллективы крупнейших театров страны, в том числе ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561577/#&gid=1&pid=1