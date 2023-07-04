Фестиваль «Териберка» объявил розыгрыш призов для посетителей

15 и 16 июля в Териберке состоится Арктический фестиваль «Териберка». Туристский информационный центр Мурманской области совместно с туристическим бизнесом объявляют грандиозную беспроигрышную лотерею для всех участников фестиваля.

Для того, чтобы принять участие требуется скачать мобильное приложение «Гид по Мурманской области» и заполнить форму участия. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.

В лотерее участвует более 4000 подарков, среди которых: ночи в лучших отелях Мурманской области; экскурсии и туры по Мурманской области; ужины в лучших ресторанах арктической кухни; гастрономические сувениры; брендированную одежду; подарки от организаторов Фестиваля и партнёров. Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, фестиваль «Териберка» проводится в рамках председательства России в Арктическом совете. Организаторами фестиваля в 2023 году выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по туризму Мурманской области при содействии Фонда «Росконгресс», администрации Кольского района, АНО «Мурманконгресс», АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Фестиваль «Териберка» направлен на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны Российской Федерации, развитие событийного туризма в Арктике, а также популяризацию локальных продуктов и кухни.

В этом году для гостей фестиваля будут организованы музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Хедлайнерами музыкальной программы «Териберки» станут исполнители Seville (Artik & Asti), Haru, рок-группа «Аффинаж», а также кавер-группа «Рашн Вумен». Посетители также смогут ознакомиться с музыкальной программой региональных артистов и посетить фестиваль электронной музыки.

Фото: https://gov-murman.ru