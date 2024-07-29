Фестиваль «Териберка» перенесён на сентябрь

Сегодня в ходе оперативного совещания к губернатору Андрею Чибису обратился руководитель регионального комитета по туризму с просьбой рассмотреть предложение о переносе дат проведения Арктического фестиваля «Териберка» с августа на сентябрь.

«Комитет продолжает принимать заявки на участие в фестивале, и большое количество предпринимателей, жителей региона просят рассмотреть возможность переноса на 14-15 сентября. Поскольку есть пересечение с «Gastro Industry fest», который будет проходить в Никеле, и мероприятиями ко Дню шахтёра. Кроме того, в сентябре плотность мероприятий ниже и стоимость билетов в Мурманск для гостей в том числе будет ниже. Рассчитываем, что такой вариант будет всем удобен», – отметил Александр Елисеев.

Глава региона отметил, что планирование мероприятий должно проводиться с учётом всех обстоятельств, в том числе профессиональных праздников.

«Учитывая, что День шахтёра важный для региона праздник и мероприятия спланированы и готовятся с начала года, в том числе в Печенгском округе, конечно, нужно переносить. Но на будущее, прошу планировать с учётом всех обстоятельств, в том числе профессиональных праздников всех, кто трудится на нашей территории», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/