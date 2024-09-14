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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.24 19:20

Фестиваль «Териберка. Перезагрузка»: гастроотдых, экоответственность и экскурсии по природному парку

На территории природного парта «Териберка», который отмечает третью годовщину со дня создания, состоялся первый день IX арктического фестиваля «Териберка. Перезагрузка». Главная идея и концепция мероприятия в этом году направлены на бережное отношение к хрупкой северной природе.

«Интерес к путешествиям в Арктику требует серьёзного внимания к вопросам бережного отношения к уязвимой природе нашего региона. В этом году концепция фестиваля позволит северянам и гостям области по-новому взглянуть на уже полюбившееся многим мероприятие. Организаторы подготовили различные площадки для наших участников, где каждый сможет найти занятие на свой вкус», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Основные фестивальные площадки разместились на территории природного парка, посещение которого для гостей в дни фестиваля стало бесплатным. Добраться от Старой Териберки до основной площадки гости могут на бесплатных шаттлах.

На территории у входа в парк расположилась гастрономическая площадка, где можно попробовать блюда от рестораторов региона в формате «Арктический пикник». Участники мероприятия могут познакомиться с такими блюдами как «Тюленье счастье», «Кольская сверхглубокая», «Полярный день», «Черничные облака».

С целью привлечения внимания к вопросам экологической ответственности и уменьшения количества одноразовой посуды рестораторы традиционно предоставляют специальные цены на напитки, если гости пришли со своей термокружкой. Кроме того, для всех посетителей на площадке у пляжа «Яйца дракона» работает ЗаправоЧайная, где юные повара-студенты Индустриального колледжа, всем гостям, которые приходят со своей кружкой, предлагают душистый северный чай.

Рядом в гастроплощадкой расположена традиционная сувенирная ярмарка. Мастера представили работы с акцентом на бережное отношение к природе, повторном использовании. В площадке приняли участие призёры и участники регионального конкурса «Сувенир года. Арктика», результаты которого были подведены на этой неделе.

Гости фестиваля также могут посетить площадку «Лектория», где узнают от учёных и краеведов о традиционных поморских лодках, морских млекопитающих, истории о Кольском полуострове, познакомятся с Красной книгой Мурманской области и не только.

Также для гостей праздника подготовили мастер-классы от мастеров Дома ремесел, где участники смогут попробовать себя в текстильном оригами, лоскутном шитье и других техниках, создав свой уникальный сувенир.

Кроме того, выпускники Школы природных гидов и аттестованные гиды проводят экскурсии по природному парку.

На музыкальных площадках гостей фестиваля ждёт живая музыка и выступления талантливых исполнителей региона и приглашённых музыкальных команд из Санкт-Петербурга. Среди них: ансамбль «Струны, струны», пианист Mihael Smeden, клуб авторской песни «Пять углов», перкуссионный ансамбль «DRAM TAM TAM», ансамбль «MozArt», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», Эдуард Ханов, ансамбль солистов «Орфей», дуэт «Вася Настя», проект «Format Gabur & Groowerk», «Щербакофф бэнд», «Naveka band», «MEZVU» и «DISCOFADE».

Одной из точек притяжения в природном парке стало дефиле «Длинная мода».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в Доме культуры в старой Териберке организована работа Туристского информационного центра Мурманской области, где жители и гости региона могут оформить «Паспорт Полярника», сыграть в игру «Поймай северное сияние» и узнать информацию о фестивале. Также в Доме культуры организована книжная выставка-ярмарка фотографий художника Константина Коровина «На Севере диком» от Мурманского областного краеведческого музея, где посетители могут приобрести краеведческую литературу.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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