Фестиваль «Териберка» стал победителем международной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций

В Москве состоялась церемония награждения ежегодной международной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций «Премия bema!».

Арктический фестиваль «Териберка» одержал победу в номинации «Лучший музыкальный фестиваль».

«Приятно, что жюри отметило вклад фестиваля Териберка в развитие Мурманской области и Арктики», – рассказал по итогам обратной связи от экспертов Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Основная задача премии – развитие событийного маркетинга России, а также создание площадки для обмена опытом и укрепление профессионального сообщества.

Среди участников премии – эксперты и представители крупных брендов со стороны заказчика, агентства-лидеры рынка в области PR, marketing, рекламы, event, MICE и travel, поставщики услуг для событийной индустрии, а также представители органов исполнительной власти РФ.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, премия bema! (Best Experience Marketing Awards) – это знаковое международное событие в индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций, на котором экспертный совет выбирает и награждает лучшие проекты страны.

Фото: https://gov-murman.ru