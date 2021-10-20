Спрос на участковых терапевтов взлетел почти в 3 раза за последние 2 года, работодатели готовы платить до 300 тысяч рублейВ ММТП вводится в эксплуатацию современная техника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 16:15

Фестиваль «Териберка» в числе финалистов престижной премии Русского географического общества

Фестиваль «Териберка» стал финалистом престижной премии Русского географического общества. Награждение состоялось 19 октября в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Премии Русского географического общества.

Всего на конкурс было подано более 800 заявок. От Мурманской области номинирован Арктический фестиваль «Териберка», который состоялся в 2019 году. По итогам финала, фестиваль вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический проект».

«Арктический фестиваль «Териберка» с каждым разом подтверждает свою высокую значимость. Это многоуровневый проект, который несет в себе смыслы, начиная от продвижения малых арктических поселений, заканчивая привлечением инвесторов и созданием инфраструктурных решений на территории», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, фестиваль «Териберка» направлен на раскрытие уникального потенциала поморского села. Ежегодно фестиваль проходит на нескольких площадках: зона познавательного и экологического туризма; музыкальная зона; спортивная зона с мастер-классами по кайтингу, дайвингу, сап-сплаву и др.; гастрономическая зона арктической кухни, включающая блюда из местных продуктов; зона ремесел; детские площадки. Фестиваль стал визитной карточкой событийной жизни Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

NikolAI
20.10.21 09:04
Надо сразу до Рождества продлевать каникулы! Давай, Голикова, зажигай!
Комментарий к новости:Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Цена успеха». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Методы кибермошенников и как от них защититься: в ЦУР рассказали, как обезопасить свои накопления-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 7 копеек, доллар вырос почти на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)При принятии соответствующего закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика