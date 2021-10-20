Фестиваль «Териберка» в числе финалистов престижной премии Русского географического общества

Фестиваль «Териберка» стал финалистом престижной премии Русского географического общества. Награждение состоялось 19 октября в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Премии Русского географического общества.

Всего на конкурс было подано более 800 заявок. От Мурманской области номинирован Арктический фестиваль «Териберка», который состоялся в 2019 году. По итогам финала, фестиваль вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический проект».

«Арктический фестиваль «Териберка» с каждым разом подтверждает свою высокую значимость. Это многоуровневый проект, который несет в себе смыслы, начиная от продвижения малых арктических поселений, заканчивая привлечением инвесторов и созданием инфраструктурных решений на территории», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, фестиваль «Териберка» направлен на раскрытие уникального потенциала поморского села. Ежегодно фестиваль проходит на нескольких площадках: зона познавательного и экологического туризма; музыкальная зона; спортивная зона с мастер-классами по кайтингу, дайвингу, сап-сплаву и др.; гастрономическая зона арктической кухни, включающая блюда из местных продуктов; зона ремесел; детские площадки. Фестиваль стал визитной карточкой событийной жизни Мурманской области.