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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.21 16:00

Фестиваль «Териберка» в первый день посетили 3000 гостей

22 августа в Мурманской области проходил второй день VI международного Арктического фестиваля «Териберка». В первый день его посетили более трёх тысяч человек.

А сегодня на берегу Баренцева моря работали зоны активного отдыха и развлечений, фуд-корт «Вкус Арктики» был представлен 18-ю заведениями общепита, действовали  ярмарки сувениров и площадки проведения творческих мастер-классов.

Работала и проектно-учебная лаборатория «Школа Арктической кухни». Здесь были организованы презентации блюд для всех сегментов туристской инфраструктуры и кулинарные мастер-классы, а в работе её модулей принимали участие ведущие шеф-повара, работающие в Заполярье, в том числе представлявшие арктическую кухню на арт-школе «Гастрономия» всероссийского фестиваля «Таврида».

На площадке «Киномарафон» показывали фильмы из коллекции кинофестиваля «Северный характер».

Для любителей спорта и приключений была открыта зона активного отдыха, посетители которой смогли заняться сапсерфингом, дайвингом и каякингом, катались на катере или летали на вертолёте, принимали участие в малых спортивных эстафетах.

Гости фестиваля смогли отправить из села эксклюзивные почтовые открытки, созданные по эскизам мурманской художницы-иллюстратора Ники Марковой.

Работала музыкальная сцена. Для гостей «Териберки» выступила группа «Нереида», а выступлением звезды отечественной рок-сцены певицы Мары завершился фестиваль.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, VI международный арктический фестиваль «Териберка» открылся в старинном поморском селе на Мурманском берегу 21 августа. Это второе мероприятие в рамках программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг.  Фестиваль организован при участии АНО «Мурманконгресс» и комитета по туризму Мурманской области.

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