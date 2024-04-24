Фестиваль творчества детей «Город Мастеров» стартовал в Мурманске

В мурманской школе №58 вчера стартовал ежегодный фестиваль творчества детей «Город Мастеров». Он проходит уже в 15-й раз. В этом году мероприятие приурочено к Году семьи.

В фестивале «Город Мастеров» принимают участие 248 школьников.

Лучшие работы будут выбраны по следующим направлениям: декоративно-прикладное творчество, изобразительное и компьютерное творчество, анимация и кино, исполнительское литературное и вокальное творчество, театральное творчество, фото и медиатворчество.

Запоминающимся событием фестиваля станут мастер-классы по технологии и изобразительному искусству. Ребята смастерят оригинальные семейные фоторамки, познакомятся с техниками изготовления домашней обережной куклы-мотанки, создадут сказочные сюжеты для пальчикового театра и освоят технику рисования песком.

Как сообщает администрация города Мурманска, закрытие фестиваля пройдёт 27 апреля, в каждой номинациям будут отмечены лучшие конкурсные работы. Кроме того, победители смогут принять участие в региональном этапе Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27209&page=1