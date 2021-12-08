Фестиваль в Умбе объединит Дедов Морозов со всего Севера

В Умбе состоится Арктический фестиваль «Северные Морозы» – терем Мороза Поморовича откроет свои ворота для гостей с 11 по 19 декабря. Фестиваль проходит при партнерской поддержке Дома культуры городского поселения Умба.

В предновогодние дни Деды Морозы подарят праздничную программу для детей и взрослых. В предновогоднюю Умбу приедут легендарные персонажи из разных муниципалитетов Заполярья – Апатитов, ЗАТО Александровск, Оленегорска, Полярных Зорь, Ловозера и других уголков Кольского Севера. К празднику также присоединится молодой удалец Морозец-Паккайне из карельского Олонца.

11 декабря фестиваль откроет шествие Морозов. В 13.00 сказочные персонажи выйдут из леса, пройдут по Умба-мосту и лично поприветствуют всех гостей. После этого волшебники продолжат свой путь к месту проведения основных мероприятий на санном поезде, где пройдет театрализованное праздничное действо «У ледяного костра». Для гостей фестиваля выступят творческие коллективы, пройдет ярмарка и фотосессия. Финалом первого дня фестиваля станет зажжение огней на новогодней елке, морозная дискотека и фейерверк-шоу.

Как сообщает региональное Министерство культуры, до 19 декабря Терем Мороза Поморовича будет открыт для посещения жителями и гостями Заполярья. Подробная информация о времени проведения фестиваля, программе мероприятий и записи на посещение Терема доступна в группе организаторов мероприятия.

Проект реализуется организацией содействия развитию культуры Терского района Мурманской области «Умба. Культурный север» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: https://vk.com/moo_crk_umba2020?z=photo16652850_457240981%2Fwall-196957981_69