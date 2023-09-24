Фестиваль «Вместе Ярче» завершился, а социальная кампания по популяризации энергосбережения продолжается

Фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче - 2023» стартовал в Мурманской области 15 сентября и продолжался всю неделю на площадках областного центра и муниципалитетов. За это время на 149 площадках практически во всех уголках нашей области для юных северян прошли мастер-классы, экоуроки, квизы, викторины, спортивные соревнования, флешмобы, посвященные энергетике и экологичному образу жизни. Ребята знакомились с технологиями, которые способствуют энергосбережению и помогают сохранять природу.

Школьники узнали, что, выключая неиспользуемые приборы из розеток, можно сэкономить до 20% электроэнергии, а удаление накипи с чайника снизит затраты электричества на кипячение, какое максимальное напряжение вырабатывает речной угорь и как «ледяная» шуба в холодильнике повышает энергопотребление.

О том, как сократить потребление ресурсов и сохранить планету, рассказывали в детских садах и школах. Флагманом фестиваля в 2023 году стали молодежные пространства «СОПКИ». Опытные педагоги поговорили с детьми о том, зачем нужна энергия и как ее беречь, как устроены электростанции и как правильно использовать электроприборы.

Активисты «Движения первых» на борту ледокола Ленин устроили настоящий интеллектуальный энергомарафон, включающий встречу с представителем Десятилетия науки и технологий Алексеем Паевским и игру от Информационного центра по атомной энергии.

«Сегодняшние школьники завтра станут основой нашей энергетики. Те цели, которые мы ставим перед собой - просвещение молодежи, популяризация науки и профессий топливно-энергетического комплекса – считаю достигнуты полностью. Бесценно видеть, как загораются интересом глаза сегодняшней молодежи! Значит все, что мы с коллегами делаем – не зря!», – подчеркнул первый замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэкономразвития, Минобрнауки и Министерства культуры России. В Мурманской области основными организаторами выступают Минэнерго и ЖКХ, Минобрнауки, Министерство культуры и комитет молодёжной политики.

Фото: https://gov-murman.ru