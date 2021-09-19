Фестиваль «#ВместеЯрче-2021» завершился, а социальная кампания по популяризации энергосбережения продолжается

Фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» стартовал в Мурманской области 10 сентября продолжался всю неделю на площадках областного центра и муниципалитетов. За это время в 12 муниципалитетах для юных северян прошли мастер-классы, экоуроки, квизы, викторины, спортивные соревнования, флешмобы, посвященные энергетике и экологичному образу жизни. Ребята знакомились с технологиями, которые способствуют энергосбережению и помогают сохранять природу.

На практических занятиях школьники узнали, что, выключая неиспользуемые приборы из розеток, можно сэкономить до 20% электроэнергии, а удаление накипи с чайника снизит затраты электричества на кипячение. О том, как сократить потребление ресурсов, рассказывали в детских садах, школах и даже прохожим на улицах.

Опытные педагоги поговорили с детьми о статическом электричестве, зачем нужна энергия и как ее беречь, как устроены электростанции, и как правильно использовать электроприборы.

Учащиеся разобрали принцип работы теплопункта здания, инициировали сбор батареек, фантазировали о том, как будут выглядеть города будущего, где каждый житель бережно относится к природе. С ребятами выпускных классов прошла тематическая встреча «Старшие младшим», где они познакомились с перспективами в профессиях ТЭК.

«Мы заканчиваем фестиваль, но не заканчиваем работу по профориентации, пропаганде энергосберегающего образа жизни, мы продолжим рассказывать, что такое энергетика, энергоресурсы, какие виды генерации есть. Мероприятия с предприятиями ТЭК продолжатся, и, планируя фестиваль следующего года, мы будем опираться на позитивный опыт», – прокомментировал итоги фестиваля #ВместеЯрче Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ региона.

Как заметила Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС», сотрудничество энергоснабжающих предприятий с учебными заведениями позволит детям увидеть, где и как работают их родители, поближе познакомиться с отраслью, и в итоге выбрать профессию энергетика.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» проходит в Мурманской области с 2016 года. Общее количество участников фестиваля превысило 6 тысяч.