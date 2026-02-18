Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 08:45

Фестиваль «Zа СВОих», митинги, концерты и автопробег: Мурманская область готовится к празднованию Дня защитника Отечества

На оперативном совещании 16 февраля в правительстве Мурманской области министр культуры региона Ольга Обухова представила программу праздничных событий ко Дню защитника Отечества. Так, с 18 по 24 февраля в регионе состоится более 210 тематических мероприятий – концерты, выставки, уроки мужества и исторические квесты, интерактивные программы и многое другое.

«16 февраля в Мурманске стартует II Открытый творческий фестиваль «Za СВОих», посвящённый специальной военной операции и организованный областным театром кукол в сотрудничестве с Фондом «Защитники Отечества». В программе фестиваля: творческие встречи с участниками СВО, писателями и бардами, художественные и литературные выставки, кинопоказы», — рассказала Ольга Обухова об одном из знаковых патриотических событий региона.

Завершит фестиваль 21 февраля гала-концерт в областном театре кукол. Полная программа доступна на портале «Наш Север».

20 февраля в Мурманском областном драматическом театре состоится торжественное мероприятие с участием Ансамбля песни и пляски Северного флота и лучших творческих коллективов Заполярья. В эти же дни пройдут гастроли оркестра Штаба Ленинградского военного округа: 20 февраля во Дворце культуры имени С.М. Кирова и 21 февраля – во Дворце культуры «Строитель» в Североморске.

21 февраля при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области состоится автопробег «Герои Z», организованный профсоюзом Северного флота. Старт колонны будет дан в Североморске, финиш — в Заозерске у стелы, посвящённой погибшим участникам СВО, где состоится торжественное развертывание копии Знамени Победы.

«23 февраля в 12 часов возле мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» пройдёт традиционный торжественный митинг. В программе мероприятия предусмотрены выступления почётных гостей, минута молчания и церемония возложения цветов. А 28 февраля в ДК имени С.М. Кирова – образовательная конференция «Звезда Севера», которая соберёт около 1000 участниц — жён военнослужащих и защитников Родины», – отметила глава профильного ведомства.

Важные события ждут музеи региона. 20 февраля в областном краеведческом музее откроется обновленная экспозиция, посвящённая специальной военной операции. А с 25 февраля в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка современного искусства «Русский Стиль: Сталь», которая посвящена художественному осмыслению событий СВО. Особенность экспозиции – вместо холстов художники используют бронежилеты.

Для северян в молодёжных пространствах «СОПКИ» запланировано более 80 мероприятий: акции, мастер-классы, игровые программы и соревнования, квесты и квизы, интеллектуальные бои. Также в течение февраля проходят встречи с героями СВО, кинопоказы, выставки. Ольга Обухова подчеркнула, что активное участие в программе мероприятий принимают участники «Движения Первых» и волонтеры Победы.

Во всех школах и колледжах области пройдут занятия «Разговоры о важном» с региональным компонентом «Герой из соседнего двора», а также уроки «Мужество Севера» в рамках курса «На Севере – жить!». В мероприятиях примут участие более 80 тысяч обучающихся. В Заозерске, Терском и Кандалакшском округах открыты «Парты Героя», из них две посвящены участникам СВО. В школе №7 Апатитов открыт юнармейский класс имени Никиты Ваулина. В Мурманском строительном и Мончегорском политехническом колледжах открыли Стены Памяти. Активную роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи играет Центр «Воин». 21 февраля там будет организовано первенство Мурманской области по применению FPV-дронов в военном направлении.

Подробная афиша мероприятий размещена на портале «Наш Север», а также в официальных сообществах учреждений культуры региона.

 

 

Фото:  https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286245%2Fwall-139605315_32057

