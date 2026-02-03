Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов России

Впервые во флотской столице на одной сцене в Доме детского творчества им. Саши Ковалева звучала музыка самых разных народов нашей страны.

Музыкальный конкурс-фестиваль объединил более 120 человек, школьников ЗАТО и их наставников. Организаторами выступили коллектив ДДТ и советники директоров школ по воспитанию.

Ведущими выступили муниципальный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» Евгения Друзьяк, педагог китайского языка Мурманской языковой школы Татьяна Емченко и педагог-психолог школы №8 Тамара Голебо. А вели они мероприятие на трех языках: русском, китайском и белорусском.

2026-й для России и Китая - перекрестный Год образования. А с Белоруссией нашу страну объединяют крепкие исторические, экономические и культурные связи.

Участники фестиваля познакомились с традиционными ремеслами, играми и костюмами разных народов, приняли участие в мастер-классах. А затем выступили с творческими номерами, представив танцы и песни народов России, проживающих в разных регионах: Марий Эл, Калмыкия, Тыва, Мордовия, Бурятия, Башкортостан, Татарстан, Саха, Чеченская Республика, Чувашская Республика и, конечно, Мурманская область.

Жюри возглавил заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Североморск Андрей Федосеев. Победителями в различных номинациях стали все конкурсанты. Гран-при присудили ученикам школы №12 - за сюжетный саамский танец.

Фото (Совет депутатов ЗАТО г. Североморск): https://citysever.ru/novostiq/19280-severvidenie-2026-v-severomorske/#news-gal-12