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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 08:45

Фестивали «Арктический берег» и День молодёжи, первый круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности»: в конце недели пройдут масштабные мероприятия для молодых северян

В конце недели молодых северян ждут сразу три масштабных и интересных мероприятия. Подробнее о них в ходе оперативного совещания вчера рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Уже в пятницу для наших выпускников пройдет  фестиваль «Арктический берег». После, с 25 по 26 июня, на территории Морского вокзала в Мурманске впервые состоится круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности». Дневной блок начнется в 10 утра, будут работать интерактивные пространства, пройдут образовательные сессии, воркшопы, деловые игры и экскурсии. В 21 час откроются музыкальные, игровые зоны и другие развлекательные активности. Принять участие в ночном блоке форума смогут совершеннолетние участники», – подчеркнул глава региона.

Третье мероприятие, о котором сказал Андрей Чибис, это  фестиваль «День молодёжи – 2022». Впервые в рамках фестиваля будут организованы интерактивные и образовательные площадки.

«26 июня в Мурманске пройдет фестиваль «День молодёжи – 2022». В Деловом центре «Арктика» для молодых северян будут открыты две большие площадки: «Пространство карьеры» и «Пространство возможностей и просвещения» и другие мероприятия. Они будут наполнены образовательными спикер-сессиями и полезными мастер-классами, состоится также ярмарка вакансий. Также в центре города будут работать фудкорт, пространства дружбы, креатива, активного образа жизни, музыки и добра. Поэтому всех наших ребят приглашаю на это яркое, большое событие в рамках всероссийского Дня молодежи», – отметил губернатор. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также напомнил: чтобы принять участие в Дне молодежи, необходима регистрация на официальном сайте форума, здесь же опубликована подробная программа. Для посещения образовательных лекций и ярмарки вакансий нужна отдельная регистрация по ссылке.

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