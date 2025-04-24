29-31 мая в Мурманском областном художественном музее состоится фестиваль «НаМОДнение».

В этом году фестивалю молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение» исполняется 25 лет. Его организаторы получили огромное количество заявок на участие.

По итогам первого эскизного тура на конкурсных показах выступят участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Петрозаводска, Гатчины, Переславль-Залесского, Архангельска и Архангельской области, Мурманска и Мурманской области.

Посмотреть все эскизы и узнать больше интересной информации можно в официальной группе фестиваля «НаМОДнение».

Одним из членов жюри фестиваля «НаМОДнение» станет дизайнер Александра Гапанович, основательница знаменитого бренда «Gapanovich». Михаил Манаков - ещё один из членов жюри. Он выпускник лаборатории моды Вячеслава Зайцева, лауреат «Русского Силуэта», креативный директор студии платья «ХакаМа», представитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270199%2Fwall-11742142_24347