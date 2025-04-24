Фестивалю молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение» исполняется 25 летСоставлены графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2025 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.25 08:45

Фестивалю молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение» исполняется 25 лет

29-31 мая в Мурманском областном художественном музее состоится фестиваль «НаМОДнение».

В этом году фестивалю молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение» исполняется 25 лет. Его организаторы получили огромное количество заявок на участие.

По итогам первого эскизного тура на конкурсных показах выступят участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Петрозаводска, Гатчины, Переславль-Залесского, Архангельска и Архангельской области, Мурманска и Мурманской области.

Посмотреть все эскизы и узнать больше интересной информации можно в официальной группе фестиваля «НаМОДнение».

Одним из членов жюри фестиваля «НаМОДнение» станет дизайнер Александра Гапанович, основательница знаменитого бренда «Gapanovich». Михаил Манаков - ещё один из членов жюри. Он выпускник лаборатории моды Вячеслава Зайцева, лауреат «Русского Силуэта», креативный директор студии платья «ХакаМа», представитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270199%2Fwall-11742142_24347

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире10:25«Под каблуком». Художественный сериал, 8 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Родители из Мурманска рассказали, сколько денег дают детям – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 90 копеек, евро прибавляет 53 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»