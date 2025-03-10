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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 13:30

Февраль удивил региональных метеорологов своими рекордами

Специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС» подготовили обзор метеорологических условий по Мурманской области за февраль текущего года.

Как отмечают региональные метеорологи, среднемесячная температура воздуха в феврале по Мурманской области составила от -2,3 до -7,8°, что выше климатической нормы на 3,6-6,5°. Осадков выпало от 10 до 62 мм, что на севере области и в районе н.п. Зашеек составляет 100-192% месячной нормы; в центральных и южных районах области 33-75%.

В первой половине первой декады февраля Кольский полуостров находился, в основном, под влиянием гребня антициклона с Карского моря и в холодной воздушной массе. В этот период по Мурманской области наблюдалась преимущественно морозная погода, температура воздуха ночью местами понижалась до -25-30°, а 4-5 февраля в центральных районах до -33-36°. Во второй половине декады наш регион находился под влиянием восточной, а в конце декады - южной периферии циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Норвежское море, а затем в Гренландское море и на север Баренцева моря. В этот период в наш регион стала поступать тёплая воздушная масса, температура воздуха в отдельные дни повышалась до положительных значений, а 7 февраля до +1+7°.

7 февраля в Мурманске был перекрыт максимум температуры воздуха дня: новое значение +6,3°С, вместо +5,2°С в 1990 году. Среднедекадная температура воздуха была выше декадной нормы. Осадков, на большей части территории, выпало меньше нормы, местами на западе области и местами в Терском районе – больше декадной нормы.

Во второй декаде февраля Кольский полуостров находился под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Карском морях. В начале и самом конце декады циклоны смещались с Гренландского моря на юго-восток Баренцева моря, а большую часть декады - с Карского моря на восток Баренцева моря. В начале декады (11-12 февраля), с выносом тёплой воздушной массы с Баренцева моря, в нашем регионе наблюдалась оттепель: 11 февраля температура воздуха повышалась до 0+5°, а в Мурманске был перекрыт максимум этого дня: новое значение +5,4°, вместо +4,3°, наблюдавшихся в 1927 году. В дальнейшем, с адвекцией холодной воздушной массы на Баренцево море, а затем и на Кольский полуостров, температура воздуха по Мурманской области значительно понизилась (в отдельные дни до -21-31°). Основные осадки выпадали на севере области при прохождении атмосферных фронтов с Баренцева моря и выносе снежных «зарядов».

Среднедекадная температура воздуха на большей части территории была выше нормы, на крайнем востоке области – ниже нормы. За декаду на севере области осадков выпало больше декадной нормы, на юге области - меньше декадной нормы.

В третьей декаде февраля основные циклоны смещались с Северной Атлантики в Норвежское море и далее в Гренландское море. Кольский полуостров находился преимущественно под влиянием их восточной периферии. В наш регион поступала тёплая атлантическая воздушная масса: на протяжении всей декады, за исключением 21 февраля, наблюдалась оттепель, температура воздуха повышалась до +1+6°. Осадки выпадали, в основном, в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами отмечалась сильная гололедица. Среднедекадная температура воздуха была значительно выше нормы. Осадков, на востоке области и местами на западе области, выпало меньше нормы, на остальной части – больше декадной нормы.

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