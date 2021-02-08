Февральский снегопад установил два рекорда за одну неделю

С 1 по 8 февраля текущего года погоду Кольского полуострова, в основном, определяла западная периферия циклонической депрессии, расположенной над Карским морем и Уралом. Холодная воздушная масса, расположенная над теплыми водами Баренцева моря, способствовала формирования осадков ливневого характера. С северным ветром на территорию Мурманской области выносились снежные «заряды».

Как сообщает Мурманское УГМС, на крайнем севере региона с начала февраля выпало существенное количество осадков. В районе пгт. Никель -190%, нп. Ура-Губа -148%, г. Полярный -125%, нп. Териберка -112%, нп.Туманный-94% месячной нормы осадков.

В Мурманске за период наблюдений с 1 по 7 февраля выпало две климатические нормы осадков. Такого количества осадков, выпавшего за неделю в феврале в столице Заполярья, не отмечалось за весь период наблюдений. Только 3 февраля за сутки выпало 10,5 мм осадков - почти половина месячной нормы. В феврале суточный максимум осадков, превышающий 10 мм, отмечался всего один раз в 1966 году и составил 12,9 мм.