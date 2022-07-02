Фейки о якобы «злодеяниях русских», фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных «кураторов», в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений, зданий культуры и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru: «в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь) националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в общежитии технологического техникума (ул. Уральская) и помещениях гимназии №1 (ул. Архангельская) боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а на территории городского парка «Юбилейный» разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях индустриального профессионального колледжа (ул. Чайковского) подразделения ВСУ развернули пункты временной дислокации, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, минометные позиции и тяжёлую артиллерию. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов. Для реализации провокации в период с 26 по 28 июня 2022 г. в Одессу доставлены до 20 представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).

По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъёмок предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому.

Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что этот и другие подобные фейки о якобы «злодеяниях русских», фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных «кураторов», в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».

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