В Мурманской области введён особый противопожарный режим3 июля губернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.07.22 09:00

Фейки о якобы «злодеяниях русских», фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных «кураторов», в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений, зданий культуры и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru: «в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь) националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в общежитии технологического техникума (ул. Уральская) и помещениях гимназии №1 (ул. Архангельская) боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а на территории городского парка «Юбилейный» разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях индустриального профессионального колледжа (ул. Чайковского) подразделения ВСУ развернули пункты временной дислокации, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, минометные позиции и тяжёлую артиллерию. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов. Для реализации провокации в период с 26 по 28 июня 2022 г. в Одессу доставлены до 20 представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).

По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъёмок предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому.

Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что этот и другие подобные фейки о якобы «злодеяниях русских», фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных «кураторов», в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги второго квартала в судостроительной отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:40Пилот - Легенда русского рока в гостях Региона Интернет-проект (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионе повысили ставки субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на коровье молоко-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,72 рубля, доллар поднялся почти на 1,26 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №3 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую компанию-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую компанию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика