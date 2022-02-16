Фейковые сертификаты о прививках: что грозит сотруднику и работодателю за его приобретение

Тема поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 достаточно актуальна на данный момент. В условиях пандемии все российские работодатели, в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» должны проводить санитарно-профилактические мероприятия. Это касается, в том числе, и требования о необходимом количестве вакцинированных сотрудников, а значит и наличии у работников сертификатов о вакцинации.

Эксперты hh.ru выяснили, как могут быть наказаны сотрудники и работодатели, если купят фейковый сертификат, а также аналитики hh.ru проверили, как часто в начале 2022 года компании упоминают сертификаты в вакансиях.

Обман со стороны сотрудника

Работодатель может всячески поощрять вакцинацию среди сотрудников, но не все могут её пройти, например, по медицинским противопоказаниям. В таком случае сотрудники должны предоставить на работе справку от врача о медицинском отводе и далее работодатель передаёт эти данные в Роспотребнадзор. Но если сотрудник отказывается от прививки по собственным убеждениям, то работодатель на законных основаниях может отстранить его от работы (согласно ТК РФ). За это время «отказнику» не будет выплачиваться зарплата, но уволить сотрудника из-за отсутствия прививки работодатель не вправе.

Между тем некоторые сотрудники, опасаясь временного отстранения от работы, а значит потери дохода, покупают фейковые сертификаты и предоставляют работодателям. При этом у компаний может не быть инструментов проверки сертификатов, а значит обман вскроется после отправки данных в Роспотребнадзор. После того как обман со стороны сотрудника выяснится, ему может грозить уголовная ответственность. Сейчас в России, по разным данным, около 500 тысяч человек получили поддельные документы о вакцинации.

Чем же грозит использование заведомо подложного документа: штрафом (до 80 тысяч рублей), обязательными работами (до 480 часов), исправительными работами на срок до 2 лет или арестом – до 6 месяцев (ч. 5 ст. 327 УК РФ). В случае самостоятельной покупки фейкового сертификата работником ответственность грозит именно человеку, не компании.

Кроме того, если человек купил поддельный сертификат о прививке, а затем заболел коронавирусом, нарушил санитарно-эпидемиологические правила (например, предъявил поддельный сертификат при посещении мест, где он требовался) и заразил других людей, он может отправиться в тюрьму на срок до 2 лет или получить штраф от 500 до 700 тысяч рублей. А если обладатель фейкового сертификата заразил людей, и они в результате умерли, ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Санкции за фейк для работодателя

Иногда для выполнения требований Роспотребнадзора о доле вакцинированного персонала работодатели самостоятельно организуют получение поддельных документов для своих сотрудников. Если, например, они договариваются об этом с медицинским учреждением, то к таким работодателям могут потенциально применяться сразу несколько статей УК РФ.

Во-первых, ч. 1 ст. 291 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, лишение свободы до 2 лет – с выплатой штрафа или без.

Во-вторых, покупка фейкового документа согласно ч. 3 ст. 327 УК наказывается ограничением свободы до 1 года, или принудительными работами до 1, или лишением свободы до 1 года.

Но есть и ещё один негативный аспект. «Компания-покупатель» для оформления поддельных сертификатов обычно передаёт мошенникам персональные данные своих работников. Так неосторожно предоставленная информация может привести к шантажу, оформлению кредитов и микрозаймов, электронных цифровых подписей, списанию средств со счетов. И в этом случае уже сам работник может предъявить иск работодателю, потому что последний использовал персональные данные работника без его письменного согласия.

Анализ вакансий hh.ru показал, что с начала 2022 года работодатели разместили более 1200 вакансий, в которых упоминается как требование сертификат о вакцинации. В лидерах по числу таких вакансий: Москва, Петербург, Краснодарский и Красноярский край. Чаще всего подобные требования встречаются в вакансиях для продавцов, кассиров, официантов, хостес, разнорабочих и работников из сферы фитнеса, и салонов красоты.

Также стали известны данные опроса работодателей, проведенного A2:Research, выяснилось, что:

- лишь 5% работодателей лишили бы сотрудников, купивших фейковый сертификат о вакцинации, премии;

- 9,8% передали бы данные о фейковых сертификатах своих сотрудников контролирующим органам, если бы узнали об этом;

- 18,4% компаний предложили бы расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, с сотрудником, купившим поддельный сертификат;

- 28,8% человек, принявших участие в опросе, считают, что покупка поддельных документов о вакцинации – личное дело сотрудников;

- 38% предпочли бы отстранить такой персонал от работы до прохождения вакцинации.