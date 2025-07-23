ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполнило навигационный завоз топлива для Северного флота в полном объёме

В рамках навигационного завоза 2025 года филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) обеспечена полная поставка твёрдого котельного топлива (уголь марки ДПК) в объёме 280 тонн на отдалённые объекты Северного флота, расположенные в труднодоступных районах Кольского полуострова.

Как сообщает начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Тихонович Ермаков, план поставок выполнен в полном объёме (100%) благодаря слаженной работе сотрудников жилищно-коммунальной службы №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ). Доставка осуществлялась комбинированным способом: автомобильным транспортом и морскими перевозками (баржами) с учётом сложных логистических условий, включая неблагоприятные метеофакторы, ограниченную инфраструктуру, зависимость от приливно-отливных процессов и особенности береговой линии.

Своевременный завоз топлива гарантирует бесперебойное функционирование объектов теплоснабжения в военных городках Северного флота в течение предстоящего отопительного сезона 2025–2026 годов. Обеспечение теплоснабжения военных городков в этот период находится в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск).

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ).