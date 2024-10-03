ФГБУ «ГлавСевморпуть» выполнило проводку по Северному морскому пути крупнейшего в истории трассы контейнеровоза

Как сообщает t.me/rosatomru, судно «Flying Fish 1» длиной 294 метра прошло путь из порта Санкт-Петербург в китайский порт Циндао. На борту контейнеровоза 40966 тонн груза в 664 двадцатифутовых и 1727 скорокафутовых контейнерах.

В сообщении уточняется, что судно пересекло границу Севморпути в районе мыса Желания и вышло из акватории трассы в районе мыса Дежнева.

«Проводки больших судов, обладающих соответственно большой осадкой, подразумевают плавание только по глубоководным маршрутам. Маршрут плавания контейнеровоза был разработан в «ГлавСевморпути» в соответствии с этим условием и со складывающейся и прогнозируемой на момент прохода ледовой обстановкой. Контейнеровоз успешно прошёл Севморпуть за почти 6 суток со средней скоростью 15,5 узла», — отметил руководитель «ГлавСевморпути» Сергей Зыбко.

Как пишет portnews.ru, Северный морской путь определён одним из стратегических приоритетов развития России. СМП является наиболее коротким морским путём между европейской частью России и Дальним Востоком: протяженность трассы от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи км.

Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, 2035 году — 220 млн тонн. Грузоперевозки по Севморпути за 2023 год составили 36,25 млн тонн, международные транзитные перевозки превысили 2 млн тонн.