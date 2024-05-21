ФГБУ «Морспасслужба» рассчитывает получить 16 судов для работы на СМП в 2025 году

Новый флот из 16 судов для обеспечения аварийно-спасательной работы на Северном морском путистроится с задержками, однако ожидается, что все суда будут сданы в 2025 году. Об этом, как передает корреспондент ИАА «ПортНьюс», сказал заместитель руководителя ФГБУ «Морспасслужба» Александр Науменко на конференции «Освоение шельфа РФ и СНГ» в Москве.

Как сообщалось ранее, всего к 2030 году «Морспасслужбе» необходимо увеличить флот, способный работать на Севморпути, с 8 до 54 судов, в том числе 16 аварийно-спасательных морских судов различного типа должны быть сданы в 2024 году.

При этом, по словам Александра Науменко, сейчас на стадии строительства в России и за рубежом находятся 9 из этих 16 судов: три многофункциональных аварийно-спасательных судна (МФАСС) проекта MPSV06, два поисково-спасательных судна проекта MPSV06М и по одному судну проектов MPSV12, Т3150, IBSV02 и NE025.

«По плану, все суда должны быть сданы в 2024 году, однако из-за проблем с замещением, в первую очередь компонентов винторулевых колонок для судов, строящихся на верфях в Турции, сроки возможно сдвинутся до 2025 года», — пояснил он, добавив, что готовность заказов на текущий день составляет в среднем 90-99%.

Всего на сегодняшний день флот «Морспасслужбы» насчитывает 300 судов.