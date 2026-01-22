ФГБУ «Мурманское УГМС» посетили «младшие научные сотрудники»

К специалистам ФГБУ «Мурманское УГМС» обратились за помощью в написании доклада на тему «Северное сияние» ученики 5-го класса и их преподаватель Нечай Галина Сергеевна из среднеобразовательной школы пос. Мурмаши.

Начальник Мурманского центра мониторинга геофизической обстановки Наталья Евгеньевна Краснощекова рассказала любопытным гостям о природе возникновения полярных сияний; о том, что означают термины «геомагнитная активность», «возмущённость ионосферы» и «корональные дыры», а также почему жители Мурманской области не могут видеть полярные сияния летом, хотя такое природное явление может отмечаться в нашем регионе круглогодично.

Затем для гостей была проведена экскурсия в Музее истории Мурманского УГМС, где они узнали, как проводятся наблюдения за погодой и какие явления считаются наиболее опасными.

Полученная информация, по признанию педагога и учеников, настолько заинтересовала их, что сразу появились идеи для новых будущих докладов.

