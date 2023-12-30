ФГБУ «Мурманское УГМС» предлагает землякам «Сертификат погоды» на любой день нового года

Коллектив ФГБУ «Мурманское УГМС» поздравляет земляков с наступающим Новым годом!

А для тех, кто не успел ещё подготовить оригинальный подарок своим близким, предлагаем «Сертификат погоды» - красочно оформленный документ, который содержит достоверную информацию о погодных условиях, наблюдавшихся на территории Мурманской области в определенную дату.

Например, по многолетним данным, средняя температура воздуха в Мурманске 1 января была минус 8,9оС. Самый тёплый первый день года отмечался в 1973 году, когда температура воздуха была +1,3оС. А самой ветренной 1 января была погода в 1972 году, когда скорость ветра в порывах достигла 42 м/с.

Поводом для изготовления такого вида печатной продукции могут быть самые разные события в жизни человека, коллектива или организации, отмечают сотрудники Мурманского УГМС.

Фото: https://kolgimet.ru/uslugi/gidrometcentr/sertifikat-pogody/