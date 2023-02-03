ФГУП «Атомфлот» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220

«Продолжение строительства серии универсальных атомных ледоколов - это ключевой элемент комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Несмотря на внешние факторы, мы реализуем план по повышению грузоперевозок в акватории Северного морского пути. Современные атомные ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов. В высоких широтах только мы можем обеспечить безопасную проводку судов с поддержанием коммерческой скорости».

Строительство и финансирование пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) будет осуществляться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и за счет ФГУП «Атомфлот».

Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ запланирован на декабрь 2028 года, а шестого – на декабрь 2030 года.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого серийных УАЛ «Якутия» (контрактный срок сдачи – декабрь 2024 года) и «Чукотка» (контрактный срок сдачи – декабрь 2026 года).