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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 16:30

ФГУП «Атомфлот» и Мурманский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова открыли тренажёрный комплекс для обучения судоводителей

12 апреля в Мурманском филиале Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ) состоялось открытие навигационного учебного класса, созданного при поддержке ФГУП «Атомфлот».

Учебный класс оснащён современным тренажером по маневрированию и управлению судном. Он предназначен для подготовки судоводителей по использованию судовых радиолокационных станций, средств автоматизированной радиолокационной прокладки и электронно-картографических навигационных информационных систем.

В частности, тренажёр по маневрированию и управлению судном позволяет судоводительскому составу освоить методики и отработать практические навыки работы с судовыми радиолокационными станциями, системами автоматической радиолокационной прокладки, электронными картографическими навигационными информационными системами для предотвращения аварийных ситуаций и повышения уровня. В общей сложности в состав тренажерного комплекса входит 30 различных моделей судов и 47 районов плавания. По своему оборудованию и комплектации тренажер по маневрированию и управлению судном не имеет аналогов в Мурманске и Мурманской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», дополнительно навигационный учебный класс оснащён штурманскими столами с прокладочным инструментом, маневренными планшетами, комплектами навигационных карт моделируемых районов, мультимедийным проектором и интерактивной доской для демонстрации и разбора упражнений.

«Мировой флот динамично развивается, в эксплуатацию вводятся новые суда и очень важно, чтобы обучение и подготовка судоводителей проходила на современных тренажёрах, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Сейчас в акватории Севморпути работает три атомных ледокола проекта 22220. Высокий класс автоматизации этих атомоходов упростил управление основными агрегатами и сократил количество вахтенного обслуживающего персонала. Однако для нас важно, чтобы все наши моряки имели безупречную подготовку. Знания, полученные на берегу, являются залогом безопасной работы в море».

«Филиал университета полностью возобновляет ранее проводимые программы дополнительного профессионального образования в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, с поправками, – сказал ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников. – Расширение тренажёрной базы позволит морякам Мурманской области получать услуги тренажёрной подготовки без необходимости выезда в Санкт-Петербург или другие регионы, экономить накладные расходы».

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/04/12/11517-rosatomflot-i-murmanskiy-filial-gumrf-imeni-admirala-so-makarova-otkryli-trenazhernyy-kompleks-dlya-obucheniya-sudovoditeley/

 

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