ФГУП «Атомфлот» и «Норникель» могут продлить контракт на ледокольное обеспечение после 2027 года на два года

ФГУП «Атомфлот» и ПАО «ГМК Норильский никель» могут продлить долгосрочный контракт на ледокольное обеспечение арктического проекта компании после 2027 года на два года. Об этом в ходе форума «Судостроение в Арктике» в Архангельске сообщил заместитель генерального директора по строительству флота – руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в Санкт-Петербурге Константин Князевский.

«С «Норильским никелем» сейчас идут переговоры о продлении договора на более длительный срок», — заявил он.

Проектная мощность проекта «Норникеля» составляет 1,3 млн тонн цветных и благородных металлов, грузов обеспечения в год. Среди других долгосрочных контрактов ФГУП «Атомфлот»: ОАО «Ямал СПГ» — обеспечение проводки танкеров до 2040 года (с опционом на 10 лет, мощность 17,4 млн тонн с 2022 года), ПАО «Газпром нефть» — вывоз 8,5 млн тонн нефти с Новопортовского месторождения до 2025 года (с опционом на 4 года).

Напомним, в январе верфь «Helsinki Shipyard Oy» сообщила о получении заказа от ГМК «Норильский никель» на строительство ледокола на СПГ, которое должно завершиться к 2025 году. Сообщалось, что ледокол будет иметь встроенную двухтопливную дизель-электрическую энергетическую установку, которая может использовать в качестве топлива как СПГ, так и малосернистое дизельное топливо. Ледовый класс судна — Icebreaker 8 Российского морского регистра судоходства, оно будет способно ломать лед толщиной 2 м. Перспективный район эксплуатации судна - бассейн реки Енисей, Енисейский залив и Карское море, что обеспечит выход в морской порт Дудинка. Портом приписки ледокола станет Мурманск. Задача ледокола - проложить канал на реке Енисей для арктических экспрессов «Норникеля» (Arc7) и буксировать дополнительно задействованный флот грузовых судов класса Arc5 дедвейтом до 20 тысяч тонн.

В ходе ПМЭФ в 2022 году старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий, отвечая на вопрос ИАА «ПортНьюс», заявлял, что строительство судна столкнулось с ограничениями. По его словам, компания может точно оценить последствия для проекта к сентябрю 2022 года.