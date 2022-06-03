ФГУП «Атомфлот» обеспечит два круговых каботажных рейса контейнеровоза «Севморпуть» из европейской части России в регионы Дальнего Востока

Планируется, что 15 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга. Переход займёт около 6-7 дней. В Санкт-Петербурге судно ФГУП «Атомфлот» встанет под погрузку. Рейсы будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» в 2022 году.

«Запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. –Это реальный шанс абсолютно для любого грузовладельца доставить свой товар по цене перевозки груза. Нет необходимости платить за фрахт атомного контейнеровоза».

ФГУП «Атомфлот» ведет работы по открытию регулярной сезонной контейнерной линии в акватории Северного морского пути.

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в летне-осеннюю навигацию 2022 года пройдёт по маршруту Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Мурманск в период с 22 июня по 1 августа. В настоящее время продолжается формирование грузовой базы в порту Санкт-Петербург. Рассматривается вариант, что атомный контейнеровоз после завершения погрузочных работ зайдёт в порт Мурманск за дополнительным грузом, а затем выйдет в Петропавловск-Камчатский. Проведение второго рейса запланировано на сентябрь.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/