ФГУП «Атомфлот» обеспечивает потребности по ремонту крупногабаритных деталей судов в Мурманской области

4 апреля в Мурманске в плавдоке №3 судоремонтники ФГУП «Атомфлот» завершили доковый ремонт теплохода «Нортэн Вэйв». С начала 2022 года это четвёртое судно внешних заказчиков, которые воспользовались услугами ФГУП «Атомфлот». Для сравнения, в 2021 году отремонтировано – 5 судов.

«Наше предприятие предоставляет полный комплекс работ по доковому ремонту судов, - отметил главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – В период зимне-весенней навигации атомные ледоколы находятся в акватории Севморпути, и мы можем задействовать освободившиеся судоремонтные мощности. В Мурманской области только у нас есть необходимое оборудование для ремонта и токарной обработки крупногабаритных деталей судов».

Напомним, в 2018 году ФГУП «Атомфлот» ввёл в эксплуатацию доковый цех, в котором установлено современное высокопроизводительное станочное оборудование. Например, один из трёх токарных станков является единственным в Мурманской области. Его габариты позволяют обрабатывать детали весом до 70 тонн и длиной до 18 метров. В здании докового цеха также располагается участок по ремонту донно-бортовой арматуры, оснащенный современным оборудованием.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», с целью оперативного выполнения работ по ремонту паротурбинных и дизельных установок, насосного оборудования, судовых систем и трубопроводов, а также электрооборудования. В 2021 году ФГУП «Атомфлот» заключило 3-летний контракт с филиалом АО «Атомэнергоремонт» – «Колатомэнергоремонт» (предприятие Госкорпорации «Росатом»). Данная компания имеет значительные производственные ресурсы и готова в сжатые сроки привлечь необходимое количество персонала для решения самых сложных задач.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/05/11428-fgup-atomflot-obespechivaet-potrebnosti-po-remontu-krupnogabaritnyh-detaley-sudov-v-murmanskoy-oblasti/