ФГУП «Атомфлот» признано победителем отбора на получение субсидии из федерального бюджета на создание цифровой экосистемы СМП

ФГУП «Атомфлот» признано победителем отбора на получение субсидии из федерального бюджета на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, который проводила госкорпорация «Росатом». Информация с итогами отбора опубликована на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Всего «Атомфлот» получит на эти цели 3,8 млрд рублей: 897,7 млн рублей в 2023 году и 2,9 млрд рублей в 2024 году.

В материалах уточняется, что на участие в отборе поступила 1 заявка.

Ранее сообщалось, что заключить соглашение с победителем планируется до 6 апреля 2023 года.