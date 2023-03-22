Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 14:30
ФГУП «Атомфлот» признано победителем отбора на получение субсидии из федерального бюджета на создание цифровой экосистемы СМП
ФГУП «Атомфлот» признано победителем отбора на получение субсидии из федерального бюджета на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, который проводила госкорпорация «Росатом». Информация с итогами отбора опубликована на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Всего «Атомфлот» получит на эти цели 3,8 млрд рублей: 897,7 млн рублей в 2023 году и 2,9 млрд рублей в 2024 году.
В материалах уточняется, что на участие в отборе поступила 1 заявка.
Ранее сообщалось, что заключить соглашение с победителем планируется до 6 апреля 2023 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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