ФГУП «Атомфлот» прорабатывает расписание и порты захода контейнеровоза «Севморпуть» на втором рейсе в навигацию-2022

В летне-осеннюю навигацию 2022 года планируется выполнить второй субсидируемый каботажный рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» по доставке груза из европейской части России в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении. Об этом ИАА «ПортНьюс» сообщили в пресс-службе «Атомфлота».

«В настоящее время ФГУП «Атомфлот» совместно с госкорпорацией «Росатом» прорабатывает возможные варианты расписания и порты захода. Параллельно с этим ведётся работа по консолидации возможного груза», ‒ сообщили в «Атомфлоте». О конкретных датах рейса и терминалах захода в компании пока не сообщают.

Напомним, что с 2022 года правительство России начало субсидирование арктических каботажных перевозок между портами Санкт-Петербург, Мурманск и терминалами Дальнего Востока. Каждый год на субсидрование работы арктической грузовой линии будет выделяться по 560 млн рублей. Всего до 2035 года на эти цели, в соответствии с планом развития Северного морского пути (СМП), предусмотрено 7,84 млрд рублей. Ответственными за организацию рейсов назначены Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом».

Тем не менее, атомный контейнеровоз «Севморпуть», задействованный для перевозок, в первом рейсе в навигацию 2022 года по факту оказался загружен лишь на 10%. Грузоотправители указывают на слабую информационную составляющую в организации маршрута.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/