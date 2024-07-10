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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.24 16:30

ФГУП «Атомфлот» прошло корпоративную партнёрскую проверку Московского центра ВАО АЭС-МЦ

В состав команды Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ) вошли семь экспертов из России, Китая, Армении и Индии (Токийский центр ВАО АЭС).

Основными целями корпоративной партнёрской проверки ФГУП «Атомфлот» стало оказание поддержки в улучшении взаимодействия с АЭС (атомными ледоколами), в установлении оптимальной организационной структуры и поиске наилучших путей решения производственных проблем, а также выявление сильных сторон в деятельности компании, которые могут помочь другим членам ВАО АЭС в повышении безопасности станций.

«Корпоративная партнёрская проверка деятельности предприятия – один из важных инструментов в повышении безопасности эксплуатации атомного ледокольного флота и деятельности береговых подразделений, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот». – Оценка нашей работы международной командой экспертов даёт отличную информацию для улучшений».

Деятельность ФГУП «Атомфлот» проверена экспертами в семи корпоративных областях: «Лидерство», «Управление», «Надзор и мониторинг», «Независимый надзор», «Поддержка», «Управление человеческими ресурсами и развитие лидеров», «Коммуникация».

Члены комплексной партнёрской проверки отметили, что обмен информацией между командой ВАО АЭС и персоналом ФГУП «Атомфлот» был открытым и продуктивным. Директор Московского центра ВАО АЭС Василий Аксенов и руководитель комплексной проверки Сергей Шишкин выразили слова благодарности коллективу ФГУП «Атомфлот» за дружественную атмосферу, внимание и позитивное отношение к экспертам.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица отметил, что результаты корпоративной партнёрской проверки понятны, а предложенные рекомендации ВАО АЭС-МЦ будут приняты и выполнены в полном объёме для совершенствования безопасной, надёжной работы атомных ледоколов и предприятия в целом.

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/07/09/11615-rosatomflot-proshel-korporativnuyu-partnerskuyu-proverku-moskovskogo-centra-vao-aes/

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