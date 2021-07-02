ФГУП «Атомфлот» увеличил число ледокольных проводок в зимне-весеннюю навигацию

1 июля ФГУП «Атомфлот» подвело итоги зимне-весенней навигации. В период с декабря 2020 по июнь 2021 года атомные ледоколы обеспечили 553 судозахода. По договору с ОАО «Ямал СПГ» и ООО «Арктик СПГ 2» выполнено 479 судозаходов и 74 судозахода в направлении мыса Каменный к нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики» (по договору с ПАО «Газпромнефть»). Общая валовая вместимость составила 40,13 млн тонн (для сравнения, за аналогичный период 2019-2020 года этот показатель был равен 31,67 млн тонн, а число судозаходов - 462), сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

«Для нас ключевым событием зимне-весенней навигации стала работа в акватории Северного морского пути головного универсального атомного ледокола «Арктика», - отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Судно обеспечивало ледокольные проводки на открытых морских участках, а также на канале Обской губы. Атомоход подтвердил свою универсальность. В мае атомный ледокол отработал на малых глубинах в направлении нефтеналивного терминала «Ворота Арктики». В следующем году мы планируем тестовый заход ледокола в Енисейский залив».