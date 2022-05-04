ФГУП «Нацрыбресурс» оштрафован УФАС России по Мурманской области на 863 тысячи рублей
Мурманское УФАС оштрафовало ФГУП «Нацрыбресурс» за антиконкурентное соглашение по управлению причалами на территории рыбного порта Мурманска, следует из постановления антимонопольного ведомства.
Как установила антимонопольная служба, в 2018 году «Нацрыбресурс» и ООО «СевГазСервис» (г.Мурманск) заключили устное антиконкурентное соглашение, которое свелось к ограничению доступа АО «Мурманский морской рыбный порт» к оказанию услуг по швартовке и рынку перевалки нефтепродуктов в границах морского порта Мурманск, пишет interfax-russia.ru.
Из постановления УФАС следует, что на территории рыбного порта только причал №44 по своим техническим характеристикам предназначен для перевалки нефти. До 2018 года ММРП распоряжалось, в том числе, данным причалом и занималось лицензированной перевалкой нефтепродуктов. Однако затем ФГУП «Нацрыбресурс» провело преждевременные торги по сдаче причала №44 в аренду, не рассматривая заявку ММРП и не учитывая его преимущественное право, и заключило договор аренды с компанией «СевГазСервис». В 2020 году договор аренды был признан недействительным, но в 2021 году «Нацрыбресурс» заключил с «СевГазСервисом» договор аутсорсинга на швартовку судов на причалах №37-№44. При этом с августа 2020 года по март 2021 года у причала №44 был пришвартован танкер «Варзуга», который фактически заблокировал подходы к линии по перевалке нефти.
«Товарищи» из ФГУПа пошли ещё дальше, пишет пресс-служба ММРП, - . Взяв инициативу по управлению причалов в свои руки, они почему-то напрочь забыли о том, что 44-й причал, равно как и многие другие гидротехнические сооружения, находящиеся в их хозяйственном ведении, находятся в крайне плачевном состоянии и требуют ремонтов. Также «Нацрыбресурсы», после расторжения незаконно заключённого договора аренды с ООО «СевГазСервис», существенно повысили тарифы по швартовке судов, обусловив это оплатой услуг аутсорсинга. Кому? Правильно – «СевГазСервису».
Таким образом, установило Мурманское УФАС, ММРП было лишено возможности переваливать нефтепродукты.
В результате Мурманское УФАС признало ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «СевГазСервис» виновными в совершении административного правонарушения по ч.4 ст.14.32 КоАП РФ (заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо участие в нём). Штраф для «Нацрыбресурс» составил 862,7 тысячи рублей, для «СевГазСервис» 50 тысяч рублей.