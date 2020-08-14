ФГУП «Нацрыбресурсы» не имело права выставлять на конкурс причалы - суд

Фемида признала недействительными ещё три аукциона по аренде четырёх причалов Южного грузового района Мурманского морского рыбного порта.

6 августа Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с доводами Мурманского морского рыбного порта и постановил, что ФГУП «Нацрыбресурсы» не имело права выставлять на конкурс причалы № 39 и № 43. Отменены решения арбитражного суда г. Москвы по этим искам ММРП, а два аукциона и заключённые договора между «Нацрыбресурсом» и компаниями «СевГазСервис» и «Мурманский складской терминал» об аренде признаны недействительными.

Как пишет пресс-служба ММРП, 11 августа Девятый арбитражный апелляционный суд вынес аналогичное решение по причалам № 37 и 38 (единый лот): аукцион и заключённый договор тоже недействительны.

Таким образом, Мурманский морской рыбный порт доказал свою правоту в споре уже по пяти причалам из восьми, сданных ФГУП «Нацрыбресурсы» в аренду в Южном районе.

Напомним, в июле Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ФГУП «Нацрыбресурсы» и «Севгазсервиса» на решение Девятого арбитражного суда города Москвы о признании недействительным аукциона по аренде причала № 44. А иск ММРП по причалу № 41 возвращён на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.