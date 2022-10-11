Фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен – депутаты облдумы

Об этом в Мурманской областной Думе шла речь на очередном заседании комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения.

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области на будущий год составит 2,8. При этом отмечалось, что это не будет сдерживать рост экономической активности в регионе и увеличит поступления в региональный бюджет. В этом году наблюдается увеличение числа выданных и действующих патентов для иностранных работников. К 1 июля в регионе действовало 16429 патентов, что почти в полтора раза больше, чем на эту же дату в 2021 году.

Суть законопроекта заключается в том, что те иностранные граждане, которые прибывают в Россию с целью поиска работы и трудоустройства, также как и все российские граждане должны платить налоги. Разница в том, что иностранные работники вносят авансовые платежи ежемесячно самостоятельно. Этот законопроект решает две основные задачи – создать нормальные условия для трудоустройства наших граждан и регулировать приток иностранной рабочей силы в регион, чтобы соблюсти баланс в тех или иных отраслях экономики. Есть в этом законопроекте и фискальная логика – получение дополнительных доходов в бюджет

По предварительной оценке, в областную казну с реализации патентов для иностранных работников в следующем году поступит порядка 807 миллионов рублей, в этом году – 650 миллионов. Из общего числа иностранных работников, работающих по патенту в 2022 году, 69,7% осуществляли деятельность в области строительства, 19,4% - обрабатывающих производств.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24740/