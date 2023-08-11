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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.23 15:30

Филиал АО «АтомЭнергоСбыт» открыл новый центр обслуживания клиентов в Кандалакше

В Мурманской области для клиентов АО «АтомЭнергоСбыт» открыл свои двери новый центр обслуживания клиентов (ЦОК). Обновленное помещение, отвечающее всем требованиям брендбука госкорпорации «Росатом», расположилось в Кандалакше по адресу: ул. Первомайская, 85а.

В церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров, глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин, а также представитель Мурманской областной Думы от Кандалакшского округа Михаил Павлов.

«В новом офисе созданы все условия для комфортного и быстрого обслуживания клиентов. Наши специалисты готовы предоставить профессиональные консультации по тарифам, начислениям, оплате и другим вопросам энергоснабжения. Открытие нового ЦОКа – очередной шаг «АтомЭнергоСбыта» в развитии сети клиентских центров и улучшении качества предоставляемого сервиса», – подчеркнул Дмитрий Базаров.

Клиентов ждёт современное и уютное пространство с удобной навигацией, комфортными зонами обслуживания и ожидания, а также детским уголком для самых маленьких посетителей. Кроме того, в новом ЦОКе появилось отдельное пространство для приёма юридических лиц. В офисе клиенты могут получить консультацию специалистов, подать документы на открытие лицевого счета, узнать задолженность по услугам, а также без комиссии оплатить коммунальные услуги, начисление по которым ведёт «АтомЭнергоСбыт». Новый ЦОК работает с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, в субботу - с 9.00 до 15.00.

До конца года в Мурманской области появятся ещё три обновленных центра обслуживания клиентов филиала АО «АтомЭнергоСбыт».

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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