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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 17:30

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и ООО «Тепло людям. Умба» заключили двусторонний договор на поставку «зелёной», низкоуглеродной электроэнергии

Заключение свободных двусторонних договоров на покупку «зелёной» электроэнергии позволяет предприятиям ставить перед собой амбициозные цели по устойчивому развитию, реализации политики социальной ответственности и защите окружающей среды, а также по снижению рисков трансуглеродного регулирования.

- «АтомЭнергоСбыт поддерживает инициативы по сохранению климата и предоставляет своим клиентам возможность использовать «зелёную» электроэнергию. Эти договоры необходимы для решения корпоративных задач устойчивого развития в рамках ESG-повестки и подтверждают снижение углеродного следа в производственных процессах, - отметил заместитель генерального директора - директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров. - Сегодня теплоснабжающее предприятие ООО «Тепло людям. Умба» стало первым в Мурманской области, кто не только максимально ответственно подходит к выполнению своей важнейшей социальной функции в условиях Крайнего Севера по поставке тепловой энергии потребителям, но и ставит перед собой задачи сделать этот процесс максимально экологичным.

Предприятие ООО «Тепло людям. Умба», как поставщик горячей воды и тепловой энергии, специализируется на эксплуатации котельных на биотопливе, что позволяет снизить зависимость от поставок мазута и нагрузку на муниципальный и региональный бюджеты.

«Миссия нашей компании как раз и заключается в возрождении и развитии местных видов топлива в качестве доступного, стабильного, экономически выгодного и экологически безопасного источника энергии. И приобретение у «АтомЭнергоСбыта» именно «зеленой» электроэнергии позволит нам сделать своё производство ещё экологичнее и безопаснее», - подчеркнул генеральный директор ООО «Тепло людям. Умба» Георгий Палагин.

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