Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск информирует клиентов о графике работы в выходные и праздничные дни

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск поздравляет всех жителей Мурманской области с наступающими 1-ым и 9 Мая! Напоминаем, что в выходные и праздничные дни для наших клиентов в круглосуточном режиме доступны цифровые сервисы «АтомЭнергоСбыта», благодаря которым легко и удобно не только оплачивать счета за электроэнергию, но и передавать показания, а также решать большинство вопросов, связанных с энергоснабжением.

График работы в выходные и праздничные дни:

28 апреля – выходной день;

29 апреля – будут работать городской, Кольский, Североморский, Полярнинский, Апатитский, Кировский, Оленегорский, Кандалакшский, Полярнозоринский участки с 9.00 до 15.00;

30 апреля и 1 мая – выходные дни;

2 и 3 мая - офисы работают по обычному графику, размещённому на сайте компании;

4 мая – для клиентов доступны городской, Кольский, Североморский, Полярнинский, Апатитский, Кировский, Оленегорский, Кандалакшский, Полярнозоринский участки с 9.00 до 15.00;

5 мая – выходной день;

6, 7 и 8 мая – все офисы «АтомЭнергоСбыт» Мурманск работают по обычному графику, размещенному на сайте компании;

9 и 10 мая – выходные дни;

11 мая – работают городской, Кольский, Североморский, Полярнинский, Апатитский, Кировский, Оленегорский, Кандалакшский, Полярнозоринский участки с 9.00 до 15.00;

12 мая – выходной день.

С 13 мая центры обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск будут работать в привычном режиме.

Пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск напоминает, что оплатить квитанции за потребленную в апреле электроэнергию можно без комиссии с помощью мобильного приложения АО «АтомЭнергоСбыт; «личного кабинета» клиента на сайте «АтомЭнергоСбыта» и электронной квитанции «АтомЭнергоСбыта», если вы оформили получение электронного счета.

Информацию об аварийном отключении электроэнергии вы можете сообщить по единому бесплатному телефону круглосуточной «горячей линии» сетевой организации ПАО «Россети Центр» 8(800)220-0-220.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.