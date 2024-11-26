Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск расширит границы деятельности в качестве гарантирующего поставщика

С 1 февраля 2025 года границы зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Мурманской области изменятся: население и прочие потребители в населённых пунктах, где в качестве гарантирующего поставщика функционировало ООО «Арктик-энерго», перейдут на обслуживание к мурманскому филиалу «АтомЭнергоСбыта». Среди них - город Мончегорск, некоторые территории города Заполярный и посёлка Никель по границам сетей АО «Кольская ГМК».

Такое решение было принято заместителем генерального директора - директором филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрием Базаровым и генеральным директором ООО «Арктик-энерго» Андреем Евтеевым. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального комитета по тарифному регулированию о гарантирующих поставщиках на территории Мурманской области.

Как отметили в филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, установление новых границ зон деятельности предполагает расширение территории обслуживания. Границей зоны деятельности ООО «Арктик-энерго» будут являться границы балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих или находящихся на обслуживании ООО «Печенгастрой» (г. Мончегорск), имеющих технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Кольская ГМК».

Остальная часть границы зоны деятельности ООО «Арктик-энерго» будет включена в границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Таким образом, на обслуживание компании перейдут более 24 тысяч лицевых счетов и более 600 юридических лиц.

«Символично, что почти 10 лет назад «АтомЭнергоСбыт» стал гарантирующим поставщиком в Мурманской области, а в следующем году расширит зону присутствия. Мы используем весь накопленный опыт, чтобы исполнить возложенные на нас обязанности по обеспечению надежного энергоснабжения», - подчеркнул Дмитрий Базаров.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», таким образом, с 1 февраля 2025 года новым клиентам филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск вместе с высоким стандартом клиентского обслуживания станут доступны и современные технологии. Среди них - мобильное приложение, личный кабинет, интеллектуальные приборы учета электроэнергии и многое другое, что несомненно повысит качество предоставления услуг, упросит и ускорит оплату электроэнергии, передачу показаний и решит ряд других вопросов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».